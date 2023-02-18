Зоопсихолог: «Кошки не любят, они испытывают положительные эмоции»

Коты и кошки не могут испытывать чувство любви. Об этом «Газете.Ru» заявил зоопсихолог, кандидат психологических наук, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов.

— Для существования чувств необходимо сознание. Прежде чем полюбить, человек должен обобщить множество различных ситуаций, при которых он взаимодействовал с другим человеком, чтобы сформировать к нему отношение, раскрыв для себя его индивидуальность. У животных такие феномены отсутствуют. Правда, не стоит их принижать. Просто не надо экстраполировать на животных особенности человеческой психики, — отметил он.

По его словам, животные могут испытывать только привязанность. Например, собаки привязываются к человеку. Кошки же формируют привязанность только к месту.

— Кошки не любят, они испытывают положительные эмоции. Эта разница становится очевидна на простом примере. Поскольку чувства внеситуативны, мы любим человека в хорошем и в плохом настроении и в любое время года. Эмоция же является оценкой происходящего события. Представьте, что какой-то незнакомый человек сделал комплимент, отозвался положительно о внешности, эрудиции и еще каких-то способностях. Это приятно, но это нельзя назвать любовью. Да, кошка залезает на колени, мурчит, трется, а вы ее гладите. Ей это приятно, но это не любовь. Ей удобен человек: ее отношение к нему, в некотором роде, оказывается утилитарным. Вместе с этим не стоит обесценивать кошек, человеку с ними тоже хорошо, — объяснил эксперт.

Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева рассказала, почему кошки спят в ногах у хозяев. По ее словам, желание получить тепло, внимание и тактильный контакт — основные причины сна животного рядом с человеком.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева