Фелинолог объяснила, почему кошки спят в ногах хозяев

Большинство кошек спят в ногах у своего хозяина. Почему так происходит, рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева, передает DailyMoscow.

Фото: realnoevremya.ru

Температура тела кошки ниже, чем у человека, на 2—2,5 градуса, отметила эксперт, из-за чего им сложнее согреваться. Желание получить тепло, внимание и тактильный контакт — основные причины сна животного рядом с человеком.

— Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками, — добавила Пономарева.



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Елизавета Пуншева