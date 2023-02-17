В новых регионах России создадут штабы по безопасности электроснабжения
Правительство России распорядилось создать штабы по обеспечению безопасного энергоснабжения в новых российских регионах, сообщает RT.
— Высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей создаются штабы по обеспечению безопасности электроснабжения новых субъектов Российской Федерации, — гласит текст документа.
Отмечается, что функционирование должно обеспечиваться в соответствии с постановлением правительства России «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения».
14 февраля Госдума приняла во втором и сразу третьем чтениях проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой народных республиках, а еще в Херсонской и Запорожской областях. Правительство внесло документы на рассмотрение 27 января, в первом чтении проекты приняли 7 февраля.
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