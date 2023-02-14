Госдума приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума приняла во втором и сразу третьем чтениях проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в Луганской и Донецкой Народных республиках, а еще в Херсонской и Запорожской областях. Правительство внесло документы на рассмотрение 27 января, в первом чтении проекты приняли 7 февраля.



Одна из инициатив предлагает выплаты в новых регионах пенсий и дополнительного социального обеспечения в регионах РФ с 1 марта 2023 года. Второй документ регулирует вопросы интеграции социальных прав жителей новых территорий в систему соцзащиты РФ.

Также определяются порядок исчисления трудового стажа при установлении страховой пенсии, особенности исчисления размера страховой пенсии, установления дополнительного соцобеспечения, регистрации в системе индивидуального учета и представления соответствующих сведений.

В новых регионах размеры пенсий и ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны с 1 марта, сообщает ТАСС.

В январе в Госдуме рассматривали возможность снизить пенсионный возраст в новых регионах. Известно, что к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию изучают общественное мнение по двум вопросам — обязательность Единого государственного капитала и выплата материнского капитала жителям четырех новых регионов страны.



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Маргарита Головатенко