Только 4 из 10 казанских компаний будут дарить подарки на 23 февраля в этом году

По сравнению с прошлым годом работодатели будут реже дарить подарки и проводить корпоративы на 23 февраля и 8 Марта. Премий будет столько же, сколько и в 2022-м, выяснили специалисты Superjob во время опроса менеджеров российских компаний.

Премии, приуроченные к 23 февраля, выплачивают 14% российских компаний. В Казани премировать сотрудников будут 12%. Чаще всего это практикуют работодатели из Новосибирска и Нижнего Новгорода (по 14%), реже всего — из Санкт-Петербурга (7%).

Порадовать мужчин планируют 40% работодателей из Казани, не будут дарить подарки 48%, а 12% затруднились с ответом. Также в Казани 45% компаний сказали, что планируют дарить подарки на 8 Марта, 47% были против такой идеи, а 8% не определились.

Фото: pixabay.com

Если говорить о корпоративах по случаю гендерных праздников, то они не пользуются популярностью по всей стране. При этом без корпоративов чаще всего обходятся в столице Татарстана. 53% работодателей отказались их проводить. А вот в Москве чаще всего совмещают 23 февраля и 8 марта. Такие праздники в один день проводят 20% компаний.

Напомним, 39% казанцев считают, что нет ничего плохого в том, чтобы подарить мужчине букет цветов. 30% опрошенных напротив заявили, что такой подарок для представителей сильного пола не подходит.

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Айрат Назипов