Исследование: 39% казанцев считают, что мужчинам можно дарить букеты цветов

39% казанцев считают, что нет ничего плохого в том, чтобы подарить мужчине букет цветов. 30% опрошенных напротив заявили, что такой подарок для представителей сильного пола не подходит. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что женщины чаще чем мужчины разделяют точку зрения о том, что мужские букеты имеют место быть (51% против 28% соответственно). Мужчины напротив заявляют, что такой подарок совершено не уместен (41% против 18% среди женщин).

Кроме того, аналитики выяснили, что 45% казанцев считают, что букеты можно дарить мужчинам, если на то есть определенный повод в виде юбилея, либо дня рождения. Также респонденты сочли вполне уместным, если букет мужчина получит как награду или в честь победы на соревнованиях. В том, что в таких случаях подобный презент будет уместен уверен 32% и 30% опрошенных. 24% опрошенных выразили мнение, что цветы мужчине можно дарить по случаю его ухода на пенсию.

Фото: realnoevremya.ru

Каждый пятый заявил, что букет не будет лишним в день профессионального праздника. 13% респондентов признались, что букет придется к месту в день защитника Отечества, повышению в должности — 10%, в день свадьбы — 8%. Меньше всего респонденты среди поводов для вручения такого презента называли День святого Валентина и день знакомства (4% и 2% соответственно).

Кроме того, исследование показало, что 15% опрошенных самыми «мужскими» цветами считают розы и гвоздики. 11% респондентов заявили, что выбрали в качестве подарка каллы. Еще 6% вручили бы мужской половине хризантемы и гладиолусы. 51% опрошенных и вовсе отметили, что цветы в букеты для мужчины могут быть самыми разными.

7 февраля сообщалось, что 20% мужчин из Казани уверены, что их вторая половинка расстроится, если на день бракосочетания останется без подарка. Представители сильной половины считают, что презент гораздо более важно преподнести на 8 Марта (23%). Однако также выяснилось, что для женщин день бракосочетания все же важнее 8 Марта: отсутствие поздравлений от второй половинки обидит 22 и 18% соответственно

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Антон Гаврилов