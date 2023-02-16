В Татарстане снова отменили приговор по делу о «политическом» покушении на депутата

Фото: realnoevremya.ru (Мельник после первого приговора)

Верховный суд Татарстана признал незаконным обвинительный приговор в отношении экс-сотрудника полиции Марий Эл Виталия Мельника. В 2020-м он был оправдан по делу о «политическом» покушении на убийство зеленодольского депутата Алексея Соловьева, а в ноябре 2022-го получил 6 лет колонии строгого режима за это же преступления, но оба решения в апелляции были отменены, передает журналист «Реального времени».



Так в последнем приговоре Зеленодольского горсуда по этому делу говорилось: «Мельник 21 октября 2011 года, нанося Соловьеву удары по голове металлическим предметом, действовал умышленно, с целью убийства из личных побуждений». При этом потерпевший в суде утверждал — до нападения с обвиняемым знаком не был, а Мельник отрицал и участие в преступление, и какие-либо личные отношения с Соловьевым.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Апелляционная инстанция в свою очередь установила — в приговоре не приведено доказательств, что же побудило Мельника к убийству и с какой целью. Именно на отсутствие установленного мотива указывал в Верховном суде РТ адвокат осужденного Александр Клюкин.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда республики, судебная коллегия отменила зеленодольский приговор, поскольку его описательно-мотивировочная часть «фактически не содержит описания признанного судом доказанного преступного деяния, тогда как мотив совершения преступления имеет существенное значение для решения вопроса о виновности лица, квалификации деяния и подлежит обязательному доказыванию». По мнению апелляционной инстанции, «указание на личные побуждения без их конкретизации и раскрытия» в этом деле мотивом признано быть не может.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Между тем, по версии СК и прокуратуры, обвиняемый действовал в составе организованной группы, задумавшей устранение депутата из личной неприязни. При этом организатор и иные члены данной группы следствием установлены не были. И по результатам повторного разбирательства Зеленодольский горсуд пришел к выводу — существование группы не доказано, и обвинение подлежит переквалификации с ч. 3 ст. 30, п. «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ на такое же незаконченное преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Само преступление, напомним, совершено больше 11 лет назад. Потерпевший — зеленодольский активист, бывший замглавы исполкома Зеленодольска Алексей Соловьев не раз называл его заказным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове. По горячим следам подозреваемого не нашли. Он появился лишь в 2019-м после опознания, однако какую-либо причастность к преступлению категорически отрицал. При этом близкие Мельника настаивали на его алиби, правда, несколько раз корректировали свои показания.

В суде дело рассматривалось трижды — в первый раз Мельника оправдали, во второй — попытались вернуть дело прокурорам, в третий раз вынесли обвинительный приговор. Все три решения в силу не вступили. Последнее Верховный суд РТ отменил в этот вторник, 14 февраля и постановил направить материалы на новое рассмотрение в Зеленодольский суд.

При отмене приговора апелляционная инстанция также сочла нужным освободить Мельника из-под стражи и заключить его под домашний арест сроком на 3 месяца. По данным защиты на вечер 15 февраля, обвиняемый остается за решеткой — руководство СИЗО ждет документы из суда.



В разговоре с «Реальным временем», потерпевший Соловьев сообщил, что с мотивировочной частью решения Верховного суда республики пока не знаком. И не исключил, что будет ходатайствовать о переносе нового судебного процесса за пределы Татарстана.



Орудие давнего преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда, по делу судом допрашивался VIP-свидетель — бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.

Ирина Плотникова