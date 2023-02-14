В России вырос спрос на романтическую литературу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года среди россиян на 58% вырос спрос на книги в жанре сентиментальной прозы по сравнению с показателями предыдущего года. В январе россияне приобрели на 25% больше книг о любви, чем за аналогичный период 2021-го. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики редакции художественной литературы «Эксмо».

Отмечается, что спрос на романтическую прозу вырос не только в России, но и по всему миру. По информации газеты New York Times, в топ-10 самых продаваемых книг в 2022 году вошли романы писательницы Колин Гувер — к октябрю жители США купили 8,6 миллионов печатных изданий книги. Самым продаваемым романом стал — «Все закончится на нас» (4 миллиона копий).

По словам директора редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александры Шипетиной, современные произведения о любви становятся все более глубокими, а на страницах этих книг находят отражение современные тренды.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— В сюжете раскрываются разные стороны близких отношений, авторы смело говорят о проблемах, о которых раньше было принято молчать: абьюз, домашнее насилие, положение женщин в обществе. Мы в «Эксмо» не отстаем от повестки и в 2023 году планируем издать мировые хиты, такие как «Все твои совершенства» и «Все закончится на нас» Колин Гувер, «Испанский любовный обман» Елены Армас и «Что случилось этим летом» Тессы Бейли, — сказала она.

Исследование также показало, что среди российских писателей также появляются свои звезды жанра, которые по сравнению с зарубежными авторами, не менее популярны у читателей. В топ-50 самых востребованных у читателя романтических историй попали романы Аси Лавринович и Анны Шерри — ее книга «Хрупкое равновесие» в 2022 году попала в топ-10 от всех продаж сентиментальной прозы по версии рейтинга магазина «Читай-город». Суммарный тираж книг автора — 287 тысяч экземпляров, совокупный тираж с января 2022 по январь 2023 вырос на 7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

14 февраля признан не только Днем всех Влюбленных, но и считается Днем книгодарения: 2022 год, объединив эти праздники, отчетливо показал спрос на истории о любви среди читателей.

Согласно данным другого исследования, 66% россиян читают книги с целью саморазвития. К другим причинам относятся: удовольствие, работа или учеба, скоротать время, быстрее уснуть. Отмечалось и то, что самой нечитающей группой являются граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, любовь к чтению зависит и от уровня образования.



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Антон Гаврилов