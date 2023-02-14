Опрос: 66% россиян читают для саморазвития

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более половины россиян (66%) читают книги ради саморазвития. К другим причинам относятся: удовольствие, работа или учеба, скоротать время, быстрее уснуть. Об этом пишут «Известия Мордовии» со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно опросу, самой нечитающей группой являются граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Кроме того, любовь к чтению зависит и от уровня образования. Среди респондентов с неполным высшим образованием 27% не проводят так свой досуг, среди опрошенных со среднем образованием таких людей 13%, а среди россиян с высшим образованием — 4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Чтение художественной литературы формирует орфографическую и пунктуационную зоркость. Тот, кто много читает, будет грамотно писать. Но самое главное — чтение развивает умение мыслить, ведь мы оцениваем героя, его поступки через призму своих восприятий. А это умение важно не для ответов на уроках, оно пригодится в жизни, — отметила учительница русского языка и литературы Рузаевской гимназии №1 Наталья Матренина.

Как сообщили «Реальному времени», Казань стала одним из самых читающих городов России. Чаще, чем в столице Татарстана, читают и слушают аудиокниги только в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

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Елизавета Пуншева