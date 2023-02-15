Дмитрий Хоружик заявил, что выпуск серии казанских Ту-214 будет зависеть от сроков завершения спецоперации

Выпуск самолетов серии Ту-214, которые собираются на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев», будет зависеть от сроков завершения специальной военной операции. Такое заявлении сделал генеральный директор компании «Авиасистемы» Дмитрий Хоружик, которая занимается материально-техническим обеспечением эксплуатации этих и других самолетов.



— Если кто-то задаст вопрос, будет ли серия Ту-214 в Казани, я скажу так: это зависит от сроков окончания специальной военной операции, — цитирует его РБК.



Такой прогноз он объяснил тем, что сейчас российская промышленность «находится в стрессе по гособоронзаказу». В связи с этим поставщикам комплектующих якобы «не до самолета Ту-214».



Фото: tatarstan.ru

Напомним, Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 Ту-214 в год. В 2023—2030 годах предприятие должно выпустить 115 таких самолетов.



Казанский авиационный завод ранее производил Ту-214 в ограниченных количествах — в лучшем случае по две-три машины в год. Как выяснило «Реальное время» весной 2022 года, на предприятии начали техническую подготовку к строительству гражданской авиатехники в больших масштабах.

На сегодняшний день Казанский авиазавод имеет контракты на строительство четырех самолетов Ту-214 для татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро». В этом году ожидается поставка первого Ту-214 с российским двигателем ПС-90А.



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Татьяна Демина