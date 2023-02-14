Автомобили Sollers будут комплектовать шинами Kama Tyres

Легкие коммерческие автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant будут комплектоваться шинами российского производителя Kama Tyres. Дочернее общество ПАО «Соллерс» «Соллерс Алабуга» подписало соглашение с российским Торговым домом «Кама» (Kama Tyres), сообщает пресс-служба «Соллерс Алабуга».



Указывается, что Kama Tyres поставит шины линейки Kama Trace в типоразмерах 195/70R15C, 185/75R16C и 215/75R16C, которыми будут комплектоваться Sollers Argo и Atlant. Дополнительно Kama Tyres разработает типоразмер 155R13C для Sollers Argo по заказу «Соллерс Алабуга». Cтарт серийного выпуска новой модели шин планируется в августе 2023 года.

Как отметил Директор по закупкам ПАО «Соллерс» Николай Ходосевич, локализация Sollers — одно из приоритетных направлений развития компании. Это должно позволить предприятию не зависеть от внешних факторов и обеспечить стабильность производства. Локализацию производства автомобилей Sollers планируется довести до 70% уже в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом в декабре 2022 года. Цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость автомобиля Sollers Atlant стартует от 2,9 млн рублей — за эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем.

Напомним, сборочное производство двух моделей LCV на бывших площадях Ford в ОЭЗ «Алабуга» открылось в конце ноября 2022-го. Автомобили Sollers заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.



Финская компания, производитель шин Nokian Tyres, подписала с «Татнефтью» соглашение о продаже своих российских предприятий в конце октября 2022-го. 9 февраля 2023 года ФАС удовлетворила ходатайства ПАО «Татнефть» о приобретении ряда юрлиц у финского производителя шин Nokian Tyres.

«Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значило, что «Татнефть» выходит из бизнеса. СМИ сообщали, что структуры претендовали на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области.



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Маргарита Головатенко