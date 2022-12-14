«Соллерс» запустил продажи автомобилей Argo и Atlant под своим брендом

Фото: кадр видео

«Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Николая Соболева.



В этом году компания планирует продать под своим брендом 900 автомобилей, а в течение двух-трех лет выйти на уровень в 30 тысяч. Объем продаж и производства авто в перспективе на пять лет может составить порядка 50 тысяч автомобилей.

Цены на Sollers Argo начинаются от 2,5 млн рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость автомобиля Sollers Atlant стартует от 2,9 млн рублей — за эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем.

Фото: кадр видео

О запуске серийного производства моделей «Атлант» и «Арго» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане сообщалось в конце ноября.

На прошлой неделе стало известно, что «Соллерс» перенесет в Казань инжиниринговый центр под легкие коммерческие автомобили «Атлант» и «Арго». Центр заработает в 2023 году в Казани на площадке технопарка «Идея» и сосредоточится на создании новых модификаций и расширении модельного ряда в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), а также инженерном сопровождении программы локализации всей выпускаемой линейки автомобилей, в том числе проекта по производству двигателей.

Напомним, сборочное производство двух моделей LCV на бывших площадях Ford в ОЭЗ «Алабуга» открылось в конце ноября этого года. «Автомобили Sollers заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и так далее. В проекте будет задействован весь текущий персонал завода», — отмечал вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Обещают, что продажи первых LCV стартуют в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко