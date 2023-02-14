Экологи не выявили вредных веществ в воздухе после пожара на складе в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники Минэкологии Татарстана не выявили загрязняющих веществ в воздухе после пожара на складе с резинотехническими изделиями по улице Архангельской. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

— По предварительным данным превышений не зафиксировано. Работала автоматическая передвижная экологическая лаборатория, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, склад с резинотехническими изделиями загорелся сегодня днем. Сообщение о пожаре поступило в 12.00. На территории Кировского района Казани в это время наблюдался густой черный дым.

Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать пожар. Площадь горения пока устанавливается.



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Айрат Назипов