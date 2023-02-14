В Казани горит склад с резинотехническими изделями

Фото: скриншот видео ВКазани поймут/t.me

В Казани на улице Архангельская загорелся склад с резинотехническими изделиями. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике

— Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1БИС. Информации о пострадавших не поступало, — отметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.



По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:00. Изначально появилась информация, что горит автосервис.

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Айрат Назипов