«Просто услышали хлопок с первого бокса, дальше пожар»: детали возгорания на Архангельской в Казани
Сегодня в Казани по улице Архангельской, 14 произошел крупный пожар. Тушили его около двух часов, а дым был виден не только в Кировском районе. Изначально сообщалось, что горит автосервис, однако позже уточнили: пожар произошел на складе резинотехнических изделий.
— Просто услышали хлопок с первого бокса, дальше пожар. Пожарные сказали, что пострадавших нет. Мы сами, когда все началось, обошли все боксы, все вроде успели выбежать, кто здесь работал, — рассказал «Реальному времени» очевидец.
По данным открытых источников, по адресу зарегистрировано 29 бизнесов. Среди них несколько компаний по производству окон и два автосервиса.
Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56. Как сообщили в ГУ МЧС РВ по РТ, площадь пожара устанавливается. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора. Также там рассказали «Реальному времени», что часть резиновых изделий удалось эвакуировать.
Очевидцы сообщили «Реальному времени» и о том, что запах гари чувствовался не только в районе пожара. На место выехали инспекторы Минэкологии — вместе с передвижной экологической лабораторией.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым