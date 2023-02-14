«Просто услышали хлопок с первого бокса, дальше пожар»: детали возгорания на Архангельской в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казани по улице Архангельской, 14 произошел крупный пожар. Тушили его около двух часов, а дым был виден не только в Кировском районе. Изначально сообщалось, что горит автосервис, однако позже уточнили: пожар произошел на складе резинотехнических изделий.

— Просто услышали хлопок с первого бокса, дальше пожар. Пожарные сказали, что пострадавших нет. Мы сами, когда все началось, обошли все боксы, все вроде успели выбежать, кто здесь работал, — рассказал «Реальному времени» очевидец.

По данным открытых источников, по адресу зарегистрировано 29 бизнесов. Среди них несколько компаний по производству окон и два автосервиса.

Сообщение о пожаре поступило в 12.00, ликвидировали его спустя два часа — в 13.56. Как сообщили в ГУ МЧС РВ по РТ, площадь пожара устанавливается. Причину возгорания установят дознаватели Государственного пожарного надзора. Также там рассказали «Реальному времени», что часть резиновых изделий удалось эвакуировать.

Очевидцы сообщили «Реальному времени» и о том, что запах гари чувствовался не только в районе пожара. На место выехали инспекторы Минэкологии — вместе с передвижной экологической лабораторией.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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Дарья Пинегина, Елизавета Пуншева