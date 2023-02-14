CNN: сбитый над Гуроном объект был металлическим шаром с грузом

Сбитый над американским озером Гурон неопознанный воздушный объект оказался небольшим металлическим воздушным шаром с грузом. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на записку, которую направили американским законодателям представители Пентагона.

В служебной записке также говорится, что объект пролетел рядом с «секретными объектами США», прежде чем был сбит.

Представители министерства обороны также написали, что сбитый объект «впоследствии медленно опустился» в воду после удара.

Официальный представитель США сообщил CNN в минувшие выходные, что администрация проявляла осторожность в отношении пилотных описаний неопознанных объектов из-за обстоятельств, при которых объекты были просмотрены.

— Эти объекты не очень напоминали и были намного меньше воздушного шара КНР (Китайской Народной Республики), и мы не будем окончательно описывать их, пока не сможем восстановить обломки, над которыми мы работаем, — сказал представитель Совета национальной безопасности.

Ранее канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады. В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

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Илина Хакимова