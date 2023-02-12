Американский военный самолет сбил неопознанный объект над Канадой

Канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.



— Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. <...> Самолеты США и Канады были подняты в воздух, а американский F-22 успешно поразил цель, — цитирует «РИА Новости» премьер-министра.

Он добавил, что накануне на фоне происшествия провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Трюдо заявил, что вооруженные силы Канады намерены извлечь и изучить обломки объекта. Премьер-министр также выразил благодарность американской стороне.



Отметим, что ранее представители командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщали о том, что ведут наблюдение и отслеживают неопознанный объект в небе над Северной Канадой, однако детали и его происхождение — неизвестны. Местные СМИ, в свою очередь, сообщают, что объект может являться аэростатом-шпионом.

Фото: flickr.com

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».



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Илина Хакимова