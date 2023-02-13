Над США снова заметили неопознанный летающий объект — его ликвидировали

Воздушно-военные силы США снов обнаружили неопознанный летающий объект в воздушном пространстве США — на этот раз над озером Гурон. Об этом заявил в Twitter один из конгрессменов Джек Бергман.

— Я нахожусь в контакте с министерством обороны относительно операций в районе Великих озер. Военные США вывели из строя еще один объект над озером Гурон. Я благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия, — приводят ТАСС его слова.

Позднее другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин также заявила, что Пентагон «очень внимательно» отслеживает объект над Гурон. При этом, она рассказала, что в ближайшие дни станет доступна информация о том, что он собой представлял. Позднее конгрессмен подтвердила, что объект был сбить американцами.

Агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в администрации президента, также сообщило о том, что объект был ликвидирован. Они заявили, что объект был сбит по приказу президента страны Джо Байдена.

По утверждению источников агентства, объект представлял собой восьмиугольную форму. Там также добавили, что пока у Вашингтона нет доказательств того, что уничтоженный объект занимался разведдеятельностью, однако власти страны не спешат этого исключать.

Пока Пентагон не может уверенно сказать, какой именно стране принадлежали сбитые в течение последней недели над США и соседней Канадой воздушные объекты.



В конце декабря неопознанные летающие объекты, вероятно, северокорейские дроны, пересекли границу Южной Кореи без ее разрешения. Сегодня канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».

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Илина Хакимова