Метеоролог рассказал, какая погода ожидает россиян весной

Ожидать хорошей весны в центральной части России не стоит до первой декады апреля. Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец озвучил прогноз погоды, передают «Известия Мордовии».

По его словам, март ожидается неустойчивым — придут волны тепла и холода. При этом средняя температура в марте отклонится от нормы на +3 градуса.

В апреле превышение температурной нормы составит 1—2 градуса. В мае среднесуточная температура будет близкой к норме.



Казань попала в список городов-миллионников, в которых в феврале бывает самая холодная погода. Выяснилось, что столица Татарстана в данном рейтинге занимает девятое место. Средняя температура в Казани в феврале составляет -8,2°C.

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Елизавета Пуншева