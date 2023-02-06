Казань попала в топ городов-миллионников с самой холодной погодой в феврале

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань попала в список городов-миллионников, в которых в феврале бывает самая холодная погода. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков «Яндекс Погоды», которые брали данные с 2013 по 2022 годы.

Выяснилось, что столица Татарстана в данном рейтинге занимает девятое место. Средняя температура в Казани в феврале составляет -8,2°.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, исследование показало, что казанцы в феврале могут застать только два-три ясных дня. По данному показателю Казань находится практически в конце рейтинга.

Недавно сообщалось, что в первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев объяснил, что на сегодняшний день погода в Татарстане формируется под влиянием обширного северо-атлантического циклона. Южные потоки обуславливают относительно высокий температурный фон. Он также не исключил, что в феврале в Казани возможны сильные морозы и снегопады.



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Антон Гаврилов