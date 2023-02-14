Казанцы рассказали в каких профессиях чаще доверяют мужчинам, а в каких женщинам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специальность бухгалтера является одной из профессий, которую в большей степени доверяют женщинам. По этой специальности работают в основном представительницы прекрасного пола (91%), а доверяют им в основном женщины (60%), среди мужчин процент доверия составляет 58%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Также аналитики выяснили, что в сфере фармацевтики работает 83% женщин. Здесь уровень доверия к представительницам противоположного пола среди женщин составляет 51% и чуть больше среди мужчин — 55%. В то же время исследование показало, что трое из четырех педагогов являются женщинами, а процент доверия к ним также больше среди мужчин (45%), среди женщин он составляет 42%. Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий, как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор кол-центра.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, опрос показал, что инженеров больше среди мужчин (94%) — доверяют им больше представители сильного пола ( 70% мужчин). Немного меньше этот процент среди женщин (60%). Схожую ситуацию аналитики выявили в плане мужчин за рулем — здесь уровень доверия так же высок как со стороны сильного пола (86%), так и со стороны слабого (74%).

Среди профессий, в которых специалистам практически одинаково доверяют мужчины и женщины, оказались повара, юристы и фотографы — здесь уровень доверия со стороны обоих полов оказался выше в отношении мужчин.

Также выяснилось, что больше всего женщин (53%) в сфере архитектурного проектирования — в данной сфере казанцы больше доверяют мужчинам, чем женщинам (68 и 51% соответственно). Большая доля женщин среди журналистов (76%) — в основном представительницам прекрасного пола, которые представляют сферу СМИ, доверяют мужчины. В вопросах доверия в меньшинстве оказались врачи-мужчины (30%). При этом женщины-пациентки доверяют им чаще, чем женщинам. Однако среди представителей сильного пола уровень доверия к специалистам обоих полов практически одинаковый.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ко всему прочему аналитики пришли к выводу, что 10 лет назад доверяли тем специалистам-мужчинам, которые являлись ИТР, поварами и фотографами. Сегодня уровень доверия выше к водителям, ИТР и архитекторам. Среди женщин-специалистов казанцы больше доверяют парикмахерам, бухгалтерам и фармацевтам.

В июне 2022 года жители Казани поделились мнением о самых уважаемых профессиях. Первое место занимают медицинские работники (врачи, фельдшеры, медсестры) — их выбрали 33% респондентов. Второе место досталось учителям — за них проголосовали 10%. На третьем месте оказались военнослужащие с 8% голосов.



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Антон Гаврилов