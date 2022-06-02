Казанцы считают самыми уважаемыми профессии врачей, учителей и военных

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители Казани поделились мнением о самых уважаемых профессиях. Первое место занимают медицинские работники (врачи, фельдшеры, медсестры) — их выбрали 33% респондентов, сообщили «Реальному времени» в онлайн-сервисе по поиску работы SuperJob.

На втором месте оказались учителя — за них проголосовали 10%. На третьем — военнослужащие с 8% голосов.

Фото: Максим Платонов

Еще 6% опрошенных жителей Казани упомянули инженеров, 4% — сотрудников МЧС. По 3% назвали уважаемыми профессиями рабочих, руководителей, шахтеров, программистов, шоферов и дворников. Также в рейтинге оказались администраторы, аналитики, ветеринары, журналисты, полицейские, психологи и тренеры.

Еще 7% казанцев посчитали, что представители любых специальностей достойны уважения.

В конце апреля казанцы назвали профессии, которые они считают наиболее опасными. Это военнослужащие (40%), шахтеры (8%), врачи и пожарные (5%). Еще по 4% жителей города назвали профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста. 3% — полицейских, пилотов и учителей.



Дарья Акимова