Над воздушным пространством Китая обнаружили неопознанный летающий объект

Над воздушным пространством Китая у берегов провинции Шаньдун на востоке КНР был обнаружен неопознанный летающий объект. Государственная китайская газета Global Times сообщила, что сегодня бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао разослало уведомление об этом.

В настоящее время пока нет информации, о каком именно неопознанном летающем объекте шла речь и удалось ли его ликвидировать.

Известно, что в нем также говорилось о том, что объект собираются сбить. В этой связи в уведомлении напомнили местных рыбакам о правилах техники безопасности. Также бюро попросило у людей сделать фотографии объекта, если он упадет рядом с ними.

В последнее время участились сообщения об обнаружении неопознанных летающих объектах в воздушных пространствах разных стран.

В конце декабря неопознанные летающие объекты, вероятно, северокорейские дроны, пересекли границу Южной Кореи без ее разрешения. Сегодня канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью Канады.

В феврале через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат».



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Илина Хакимова