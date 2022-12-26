СМИ: северокорейские дроны пересекли границу Южной Кореи

Неопознанные летающие объекты, вероятно северокорейские дроны, пересекли границу Южной Кореи без ее разрешения. Инцидент произошел в 10:25 (4:25 мск). Об этом сообщает агентство Younhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации источника, южнокорейские военные заметили беспилотные летательные аппараты(БПЛА) в приграничных районах провинции Кенгидо. Северокорейские БПЛА также видели в районах острова Канхвадо, городов Кимпхо, Пхаджу и окрестностях Сеула.

В связи с этим, Южная Корея подняла в воздух ударные вертолеты, истребители и легкий штурмовик КА-1, который потерпел крушение в уезде Хенсон, примерно в 140 километрах от Сеула. В результате воздушного инцидента экипаж не пострадал.

По причине произошедшего, временно приостановили свою работу аэропорты Инчхон и Гимпхо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство, южнокорейские военные выпустили примерно 100 снарядов, чтобы сбить дроны КНДР.

Напомним, что 11 ноября КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В связи с произошедшим южнокорейские военные заявили, что усиленное наблюдение за Северной Кореей продолжается, а государство сохраняет повышенную оборонную готовность в тесном сотрудничестве с США.



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Антон Гаврилов