Смертность в Татарстане в декабре 2022 года упала на 12,7%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В декабре 2022 года в Татарстане умерли 3 848 человек. Это на 12,7% меньше, чем за последний месяц 2021-го, следует из данных Росстата.

Снижение смертности в конце прошлого года зарегистрировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Например, в Саратовской области она упала на 26,4% по сравнению с декабрем 2021 года — умерли 3 082 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за декабрь 2022 года из жизни ушли 33 432 человека. По сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года смертность снизилась на 18,3%.

Напомним, в Татарстане смертность в ноябре 2022 года сократилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Умерли 3 454 человека.



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Татьяна Демина