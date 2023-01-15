В ноябре 2022 года смертность в Татарстане сократилась почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане смертность в ноябре 2022 года сократилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Умерли 3 454 человека, следует из данных Росстата.

Выше, чем в Татарстане, ноябрьская смертность оказалась в трех регионах Приволжского федерального округа. На первом месте Башкирия — 4 024 умерших за последний месяц осени 2022 года, на втором — Нижегородская область (3 711), на третьем — Самарская область (3 495).

Снижение смертности в ноябре прошлого года зарегистрировано во всех 14 регионах, входящих в ПФО. Всего в округе в предпоследний месяц 2022-го умерли 30 755 человек — на 44,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане в октябре 2022 года умерли 3 549 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность сократилась в 2,25 раза.



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Татьяна Демина