В начале следующей недели в Татарстане ожидаются метели и до -14 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале следующей недели, 13-15 февраля, в Татарстане ожидаются облачная с прояснениями погода, небольшой снег и слабые метели. Ночные температуры опустятся до -14 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью в понедельник, 13 февраля, в отдельных районах Татарстана возможна слабая метель. Она ожидается и днем во вторник, 14 февраля, а также в среду, 15 февраля.

В понедельник ночные температуры опустятся до 7-12 градусов «мороза». Днем ожидается от -2 до -7°С.

Ночью во вторник в Татарстане похолодает до -5..-10°С, а при прояснениях и в низких местах — до -14°С. Днем ожидается от -2 до -7 градусов и умеренный южный, юго-восточный ветер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночные температуры в среду опустятся до -8..-13°С. Днем прогнозируется от -3 до -8°С и юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный ветер.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина