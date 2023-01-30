В Татарстане среднемесячная температура воздуха в феврале ожидается в пределах нормы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале среднемесячная температура воздуха на территории Татарстана ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градусов, следует из данных Гидрометцентра республики.

Среднемесячная температура воздуха в марте в Татарстане также прогнозируется в пределах нормы. Она составляет -4,2°С.

Напомним, что и в январе среднемесячная температура воздуха на территории Татарстана ожидалась в пределах нормы, которая составляет -10,9 градусов. Однако в начале месяца в республике установилась анормально холодная погода. С 6 по 11 января из-за сильных морозов действовало штормовое предупреждение.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью 10 января 2023 года в Татарстане температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42°С . В Гидрометцентре объяснили, что аномально холодная погода на значительной части европейской территории России, в том числе и в Татарстане, связана с влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс — в республику проникают очень холодные воздушные массы из арктических регионов.



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Татьяна Демина