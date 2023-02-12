В Минпромторге заявили, что российские производители смогут заменить Uniqlo

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Российские производители без проблем смогут заменить японский бренд одежды Uniqlo, если тот все же решит покинуть страну. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

— Наши компании <...> способны прекрасно заместить эту продукцию. Причем продукцией намного лучше по качеству, дизайну и стилю, — цитирует Евтухова «РИА Новости».

В марте японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, временно приостановила работу на территории России. В октябре прошлого года сообщалось, что ретейлер одежды сокращает свою сеть в России. По сообщениям разных СМИ, компания, вероятно, решила не возобновлять работу в России.

Замминистра также рассказал, что, по его мнению, площади в торговых центрах, которые в скором времени могут освободиться, не будут пустовать.

— <...> хорошее место пустым не бывает. Прекрасно заполняются и отечественными производителями, которым раньше было сложно получить место на полке в силу жесткой конкуренции с глобальными игроками, — прокомментировал Евтухов.

Он добавил, что помимо отечественных производителей, на рынок приходят и компании из дружественных стран с хорошей продукцией.



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Илина Хакимова