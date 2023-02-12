WP: больше 28 тысяч человек погибли из-за землетрясений в Турции и Сирии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на утро воскресенья, общее число жертв землетрясений в Турции и Сурии превысило 28 тысяч человек, сообщает The Washington Post (WP).

Издание рассказало, что выживших все еще продолжают находить.

В субботу были спасены более десятка выживших, в том числе семья в Кахраманмараше, турецком городе, ближайшем к эпицентру землетрясения в понедельник. Спасатели помогли 12-летней Нехир Наз Нарли спастись, прежде чем вернуться за ее родителями и вытащить их.

В граничащей с Сирией провинции Газиантеп из снесенного здания в городе Нурдаги спасли семью из пяти человек, а в городе Ислахие из-под завалов вытащили мужчину и его 3-летнюю дочь.

Только в Турции погибли 24 617 человек и по меньшей мере 80 000 получили ранения.



По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

В понедельник в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

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Илина Хакимова