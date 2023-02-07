Землетрясения в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек — это много или мало?

По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли так или иначе затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Как рассказал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, землетрясения в его государстве затронули свыше 13 млн человек. Случившееся он назвал одним из самых крупных мировых бедствий.

По последним данным, в Турции в результате землетрясений погибли 3 549 человек. Еще 22 168 граждан получили различные травмы. Разборы завалов продолжаются. Пропавшими без вести числятся сотни тысяч людей.

В Сирии, по официальным данным, жертвами землетрясения стали 960 человек. По подсчетам Красного Креста, погибли 1 509 человек, ранены — 3 548.



23 миллиона человек могло затронуть землетрясения в Турции и Сирии — это:

Почти четверть (22,4%) населения Турции и Сирии — в общей сложности в них проживает почти 102,6 млн человек, 85,279 млн в Турции и 17,3 млн в Сирии.

— в общей сложности в них проживает почти 102,6 млн человек, 85,279 млн в Турции и 17,3 млн в Сирии. Четыре Анкары — в столице Турции насчитывается 5,6 млн жителей.

— в столице Турции насчитывается 5,6 млн жителей. 11 столиц Сирии — в Дамаске проживает свыше 2 млн человек.

— в Дамаске проживает свыше 2 млн человек. Полтора Стамбула — в крупнейшем городе Турции насчитывается 15,46 млн жителей.

— в крупнейшем городе Турции насчитывается 15,46 млн жителей. На 5 млн человек больше, чем затронуло измитское землетрясение 17 августа 1999 года — оно ощущались в радиусе 450 км от эпицентра, на территории с населением примерно 18 млн человек.

— оно ощущались в радиусе 450 км от эпицентра, на территории с населением примерно 18 млн человек. В 23 раза больше, чем затронуло спитакское землетрясение 7 декабря 1988 года — подземные толчки охватили территорию с населением около 1 млн человек, 25 тысяч граждан погибли, 514 тысяч — остались без жилья.

— подземные толчки охватили территорию с населением около 1 млн человек, 25 тысяч граждан погибли, 514 тысяч — остались без жилья. В 76,6 раза больше, чем было затронуто при одном из крупнейших землетрясений в истории Японии, которое произошло 17 января 1955 года, — 300 тысяч граждан остались без жилья. Тогда погибли 6,4 тысячи человек.

— 300 тысяч граждан остались без жилья. Тогда погибли 6,4 тысячи человек. В 7,2 тысячи раза больше, чем затронуто при землетрясении в Нефтегорске 28 мая 1995 года — в поселке на острове Сахалин проживало 3 197 человек, из них 2 040 погибли.

— в поселке на острове Сахалин проживало 3 197 человек, из них 2 040 погибли. Численность населения Афганистана, которой, по подсчетам ООН в 2021 году, грозил голод .

. На 987,5 тысячи человек больше числа россиян, столкнувшихся с коронавирусом, — им с начала пандемии, то есть с марта 2020-го, переболели чуть более 21,01 млн жителей России.

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Татьяна Демина