Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21»

Фото: NASA/Bill Ingalls

Контур грузового корабля «Прогресс МС-21», который должен завершить свой полет в составе МКС 18 февраля, разгерметизирован, сообщает «Роскосмос».



Сейчас переходной люк корабля закрыт, и «Прогресс МС-21», изолирован от общего объема МКС. Причины разгерметизации выясняются.

Инцидент не повлиял на стыковку с МКС транспортного грузового корабля Прогресс МС-22. Самочувствие экипажа станции остается хорошим, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-21» установили на стартовом столе на космодроме «Байконур» в октябре 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко