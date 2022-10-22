На космодроме «Байконур» установили ракету с «Прогрессом МС-21»

Фото: NASA/Bill Ingalls

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-21» установили на стартовом столе на космодроме «Байконур», сообщает «Роскосмос».



В субботу ракету с грузовым кораблем транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации приступили к ее подготовке к пуску.

Грузовик привезет на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в числе которых 700 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 41 килограмм азота и около 1,4 тонны различного оборудования и материалов, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

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Маргарита Головатенко