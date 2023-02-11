Суд разрешил въехать в Аргентину всем застрявшим в аэропорту беременным россиянкам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Миграционная служба Аргентины пропустила в страну застрявших аэропорту беременных россиянок, сообщил ТАСС в субботу адвокат трех из них Кристиан Рубилар.



По его словам, миграционная служба изменила решение после постановления суда.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин подтвердил, что в аэропорту столицы Аргентины находятся шесть беременных россиянок, которым отказали во въезде. Одна из девушек оставалась в зоне вылета с 7 февраля.

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. Миграционная служба объясняет отказ во въезде ложными целями визита россиянок.



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Маргарита Головатенко