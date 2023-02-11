Аргентина отзывает ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.



Аргентинские власти не позволили въехать в страну шестерым беременным россиянкам, они находятся в аэропорту страны. Три из них находятся там уже не один день. Миграционная служба объясняет отказ во въезде ложными целями визита россиянок.

Директор службы указала, что, когда в суде будут рассматривать вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные о приостановлении ВНЖ по причине малого пребывания человека в стране, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко