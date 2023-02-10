«КОС-Синтез» одержал победу над «Балтикой»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Казанский «КОС-Синтез» одержал победу над «Балтикой» в матче 13-го тура против одной из самых неуступчивых команд российской Суперлиги.



Счет в матче на третьей минуте открыли гости, однако через 40 секунд «КОС-Синтез» отграл отставание и вышел вперед. Три первых гола соперники провели в неравных составах. До конца первой четверти команды обменялись мячами с игры и ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу хозяев.

Во второй четверти гости вновь вышли вперед, и заводчане вновь быстро сравняли шансы. Начались качели, которые не изменили соотношение сил на площадке. По итогам первой половины игры — 6:5. Наиболее успешным для казанцев получился третий период. Важные мячи у казанцев провели Адель Латыпов, Николай Лазарев и Артем Одинцов. Итоговый счет матча — 15:9 в пользу «КОС-Синтез».

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

3 февраля в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по водному поло встретились команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Старшие товарищи обыграли молодежку со счетом 19:14 (5:3, 1:3, 6:3, 7:5).



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Маргарита Головатенко