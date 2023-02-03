Казанский «КОС-Синтез» обыграл в «зеленом дерби» команду «КОС-Синтез-УОР»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

В стартовом матче 12-го тура чемпионата России по водному поло встретились команды «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Старшие товарищи обыграли молодежку со счетом 19:14 (5:3, 1:3, 6:3, 7:5).



Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (3), Белянский (2), Мирзиев (2), Саввин (2), Иванов (1), Самсонов (1), Васильев (1), Ганиев (1), Тазеев (1).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Аухадеев (4), Лазарев (2), Пронин (2) Махиянов (2), Ярлыченко (2), Лисунов (2), Сучков (2), Одинцов (1), Зиннуров (1), Деревянкин (1).



Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

В первом игровом отрезке команда «КОС-Синтез» вырвалась вперед. Но после перерыва молодежка перехватила инициативу и начала вести в счете. В третьем тайме номинальные хозяева вновь захватили преимущество и довели матч до победы.

Второй поединок соперники проведут в плавательном бассейне «Оргсинтез» в Казани завтра, 4 февраля в 12:00. Вход свободный.



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Айрат Назипов