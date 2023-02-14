Татарстан ищет подрядчика для устройства второй очереди пилотной зоны по тестированию беспилотных авто

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», несмотря на заблокированный антимонопольщиками тендер на разработку проектно-сметной документации и устройству первой очереди пилотной зоны для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств по дорогам общего пользования, Татарстан ищет подрядчика на вторую очередь объекта. Заплатить за работы готовы почти на 8,4 млн рублей меньше, чем за несостоявшуюся закупку. Подробности — в материале «Реального времени».

34 миллиона на вторую очередь

О планах создать в Татарстане пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем стало известно в 2022 году. Соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали ОЭЗ «Алабуга» и ГБУ «Безопасность дорожного движения». Спустя почти пять месяцев, 3 февраля 2023 года, соглашение о создании пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем заключил Миндортранс Татарстана с ФАУ «РОСДОРНИИ».

Документ предусматривает работы по подключению технологического оборудования пилотной зоны к внешним сетям связи и электроснабжения на территории ОЭЗ «Алабуга». На ее трассах планируют испытать все типы и модели высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и отработать их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой ИТС системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения. В итоге должны определить оптимальные и наилучшие технологии, обеспечивающие движение высокоавтоматизированных транспортных средств в реальных дорожно-транспортных условиях.



Чуть более 34 миллионов, которые готовы вложить из республиканского бюджета в устройство второй очереди пилотной зоны в Елабужском районе Татарстана, связаны с трассой Елабуга — Гари — Абалач. На участке протяженностью 3 км до 22 ноября этого года планируют устроить сети электроснабжения и передачи данных.

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В документации указано, что реализация решений по устройству пилотной зоны «позволит значительно повысить показатели безопасности движения на данном участке автомобильной дороги». Выделение этапов по сооружению проектируемого объекта не требуется, ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году.

Нарушение при попытке заключить контракт на первую очередь за 42 миллиона

Во второй половине декабря 2022 года ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на разработку проектно-сметной документации и устройству первой очереди пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий ИТС, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств по дорогам общего пользования в Елабужском районе Татарстана. Начальная стоимость контракта составляла 42,45 млн рублей. Победителем определили ООО «Строительная организация «Тозелеш», предложившее за свои услуги сумму, объявленную ГБУ «Безопасность дорожного движения» при размещении закупки.

Однако определение поставщика заблокировала Федеральная антимонопольная служба по результатам внеплановой проверки. Провели ее с 24 по 30 января 2023 года на основании обращения ООО «РК-Групп» с целью проверить законность размещения закупки. Компания в своем письме в Управление ФАС по Татарстану попросила проверить документацию об электронном конкурсе, в том числе на предмет установления требований в отношении требований к участникам и к квалификации участников закупки и обязать ГБУ «Безопасность дорожного движения» конкретизировать виды работ, которые будут приниматься им в качестве подтверждения опыта участника как аналогичные и соответствующие контракту.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Дело в том, что «РК-Групп», анализируя документацию тендера, пришло к выводу, что оценка заявок участников по критерию квалификации, в том числе наличия у них финансовых ресурсов и оборудования на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации не корректна. Компания указала, что дополнительные требования ГБУ «Безопасность дорожного движения» никак не связаны с предметом договора, сопоставимого с предметом контракта.

— В дополнительных требованиях заказчик требует опыт исполнения договоров в рамках ремонта и содержания автомобильной дорог, а в положении об оценке заявок на участие в закупке опыт исполнения договоров в сфере интеллектуальных транспортных систем, — обратили внимание в «РК-Групп».

Фото: realnoevremya.ru

Проведя внеплановую проверку, ФАС пришла к выводу, что «доводы заявителя не находят своего подтверждения». Однако сотрудники службы все же выявили ряд нарушений — ГБУ «Безопасность дорожного движения» не установило требование к участникам закупки о предоставлении в составе заявки на участие выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного регулирования.

В итоге Управление ФАС по Татарстану признало ГБУ «Безопасность дорожного движения» нарушившим требования ч. 5 ст. 31 и п. 12, ч.1 ст. 42 федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Стоит отметить, что заказчиком на вторую очередь пилотной зоны для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств по дорогам общего пользования, выступает не ГБУ «Безопасность дорожного движения», а ГКУ «Главтатдортранс».

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Татьяна Демина