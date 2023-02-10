Евросоюз намерен усилить санкционное давление на Россию

Главы государств и правительств стран Евросоюза усилят санкционное давление на Россию для окончания спецоперации. Такое заявление было сделано по итогам саммита сообщества в Брюсселе, сообщает ТАСС.

— Евросоюз готов продолжать усиливать свои ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами. Меры против обхода санкций будут усилены, — отмечается в заявлении.

Участники саммита подтвердили свою приверженность расширять военную и финансовую помощь Украине. В документе отмечается, что суммарная помощь Евросоюза и его стран-членов Киеву с начала конфликта составила €67 млрд, из которых в €12 млрд оцениваются поставки вооружений.

Фото: pixabay.com

На прошлых выходных глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину.



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Айрат Назипов