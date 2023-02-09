Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 12 873 человек

В Турции продолжают разбирать завалы после землетрясений. По данным местных властей, стихийное бедствие унесло жизни 12 873 человек.

Ранения получили 62 937 человек.

Фото: flickr.com

По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.

Накануне в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6. В связи с этими событиями в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции.

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Айрат Назипов