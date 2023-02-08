В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 6 234 человека. Травмы получили больше 37 тысяч жителей и гостей страны.
Напомним, что в Татарстане организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Координировать республиканские предприятия в вопросах сбора предметов первой необходимости для пострадавших будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и Генеральный консул Турции.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, землетрясения и последующие афтершоки в Турции и Сирии могли затронуть около 23 миллионов человек. Из них 1,4 миллиона — дети.
«Реальное время» поговорило с жителями Татарстана, которые проживают недалеко от эпицентра бедствия. Узнать их истории можно в большом материале.
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