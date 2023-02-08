Прокуратура в Нидерландах считает Россию причастной к передаче «Бука» по делу MH17

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Нидерландов считает российское руководство причастным к передаче ДНР ЗРК «Бук» в деле о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает «РИА Новости».



К выводу о причастности России пришла Совместная следственная группа (ССГ), сказано в распространенном заявлении прокуратуры. Отмечается, что у следствия недостаточно доказательств для начала в отношении причастных российских лиц судебное преследование.

В частности, судебному преследованию по делу о крушении MH17 не может подвергаться президент России Владимир Путин, поскольку обладает иммунитетом как глава государства, заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутцелар.

Гаагский суд в ноябре 2022 года вынес вердикт, согласно которому россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы. Прокуратура Нидерландов заявляла, что не намерена запрашивать у России экстрадицию Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, осужденных по делу о крушении Boeing, выполнявшего рейс MH17 на Украине в 2014 году.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выражал мнение, что решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано и поэтому с ним нельзя согласиться.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 объявят весной 2023 года, они будут касаться установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук», сбившего самолет.

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Маргарита Головатенко