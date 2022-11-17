В Госдуме назвали решение суда по делу MH17 политизированным

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано и поэтому с ним нельзя согласиться.



Он указал, что российских специалистов так и не допустили к деятельности ССГ (совместной следственной группы), а выкладки «Алмаз-Антея» были проигнорированы. При этом весомых доказательств также предъявлено не было, сообщает «РИА Новости».

Напомним, пассажирский самолет компании Malaysia Airlines разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Расследованием обстоятельств случившегося занималась международная группа экспертов, Россия в ней представлена не была. Представитель международной следственной группы заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», сбивший «Боинг» MH17 Malaysia Airlines в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России.

Фото: realnoevremya.ru

В марте Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием о выплате миллионов долларов компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

Сегодня Гаагский суд постановил, что малайзийский Boeing 17 июля 2014 года был сбит ЗРК «Бук», который запустили со стороны Первомайского. Речь в деле о крушении MH17 идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.

Суд признал виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров трех из четырех фигурантов дела MH17: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными, Олега Пулатова оправдали.

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Маргарита Головатенко