Прокуратура Нидерландов пообещала установить личности военных, сбивших MH17

Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины объявят весной 2023 года, они будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК «Бук», сбившим самолет, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.



Полиция Нидерландов ранее говорила о прогрессе в деле об установлении личностей членов экипажа, но считала данные неполными.

Окружной суд Гааги 17 ноября во время вынесения приговора обратил внимание на ряд пробелов в идущем следствии и заявил, что действия экипажа ЗРК установить невозможно. Оставалось неясным, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу.

Гаагский суд вынес вердикт, согласно которому россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизированным, и поэтому с ним нельзя согласиться.

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Маргарита Головатенко