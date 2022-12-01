Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать у России экстрадицию осужденных по делу MH17

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Прокуратура Нидерландов не намерена запрашивать у России экстрадицию Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, осужденных по делу о крушении Boeing, выполнявшего рейс MH17 на Украине в 2014 году, сказано в заявлении ведомства.



Отмечается, что экстрадиция не будет запрашиваться, поскольку «РФ не выдает граждан». Однако работа по обеспечению отбытия осужденными наказания будет продолжена, сообщает ТАСС.

Прокуратура Нидерландов также не планирует подавать апелляцию на решение суда по этому делу — ведомство удовлетворено тем, что приговор прояснил фактические обстоятельства крушения самолета.

Фото: realnoevremya.ru

Гаагский суд в ноябре вынес вердикт, согласно которому россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко признаны виновными и заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано и поэтому с ним нельзя согласиться.

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщил, что новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 объявят весной 2023 года, они будут касаться установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук», сбившего самолет.

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Маргарита Головатенко