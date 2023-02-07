Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 3 703

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 703, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).



— На данный момент погибли 3 тысячи 703 человека, 22 тысячи 286 получили ранения, — сообщило ведомство.

Вчера в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Сирии число жертв землетрясения превысило 1 тысячу, еще 2,4 тысячи человек пострадали.

6 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий землетрясения. Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

Сегодня в Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,3 в центральном районе. Эпицентр толчков находился в 13 км к северо-востоку от города Бесни, очаг залегал на глубине 10 км.

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Маргарита Головатенко