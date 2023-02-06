В Казани старшеклассникам раздали памятки о военно-учебных сборах
Казанским старшеклассникам раздали памятки о предстоящих пятидневных учебных сборах, которые пройдут в рамках предмета ОБЖ — оценка по предмету, как утверждается, будет выставлена после их прохождения.
— С этого года юноши проходят военно-учебные сборы централизованно в Учебном центре «Патриот» <…> Оценка по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за 10-й класс выставляется только после прохождения пятидневных сборов, — сказано в памятках.
Для юношей школ Вахитовского района сборы проходят с 27 февраля по 3 марта 2023 года. В программу сборов входят проживание на базе центра, учебные занятия (тактическая, теоретическая, физическая и медицинская подготовка), пятиразовое питание. По итогам сборов юноши получат сертификат.
— Ежегодно такие сборы проводились в школе с выездом на полигон для стрельб. Сейчас этот учебный процесс проводится более квалифицированно и в полном объеме на базе «Патриота». Просим вас не связывать обучение школьников с политическими событиями, — указали в памятке.
Для прохождения сборов старшеклассникам необходимо собрать справки (79У, об отсутствии инфекций), также требуется приложить страховку от несчастных случаев. Обязательными указаны средства индивидуальной защиты (медицинские маски), перечислены необходимые для сборов одежда и обувь, личные вещи, включая средства личной гигиены.
В списке запрещенных вещей — гаджеты, включая телефоны, любые источники открытого огня, курительные смеси и сигареты, алкоголь, пиротехника, энергетики, электронагревательные приборы.
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