В Казани старшеклассникам раздали памятки о военно-учебных сборах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанским старшеклассникам раздали памятки о предстоящих пятидневных учебных сборах, которые пройдут в рамках предмета ОБЖ — оценка по предмету, как утверждается, будет выставлена после их прохождения.



— С этого года юноши проходят военно-учебные сборы централизованно в Учебном центре «Патриот» <…> Оценка по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за 10-й класс выставляется только после прохождения пятидневных сборов, — сказано в памятках.

Для юношей школ Вахитовского района сборы проходят с 27 февраля по 3 марта 2023 года. В программу сборов входят проживание на базе центра, учебные занятия (тактическая, теоретическая, физическая и медицинская подготовка), пятиразовое питание. По итогам сборов юноши получат сертификат.

— Ежегодно такие сборы проводились в школе с выездом на полигон для стрельб. Сейчас этот учебный процесс проводится более квалифицированно и в полном объеме на базе «Патриота». Просим вас не связывать обучение школьников с политическими событиями, — указали в памятке.

Фото: realnoevremya.ru (предоставлено учащимся одной из казанских школ)

Для прохождения сборов старшеклассникам необходимо собрать справки (79У, об отсутствии инфекций), также требуется приложить страховку от несчастных случаев. Обязательными указаны средства индивидуальной защиты (медицинские маски), перечислены необходимые для сборов одежда и обувь, личные вещи, включая средства личной гигиены.

В списке запрещенных вещей — гаджеты, включая телефоны, любые источники открытого огня, курительные смеси и сигареты, алкоголь, пиротехника, энергетики, электронагревательные приборы.

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Маргарита Головатенко