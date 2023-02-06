В Набережных Челнах после капитального ремонта открыли блок «А» инфекционной больницы

В Набережных Челнах после капитального ремонта в инфекционной больнице запустили в эксплуатацию блок «А». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— Из 30 тысяч кв. метров больницы уже 25 тысяч отремонтировано. Это — самая крупная инфекционная больница, она строилась с 1984 года, на протяжении шести лет. Сейчас она обслуживает 17 районов, это 1 млн 300 тыс. человек, — сказал на открытии мэр города Наиль Магдеев.

В общей сложности ремонт в новом блоке проведен на площади 5710 кв. метров. Всего блок «А» рассчитан на 56 пациентов. В случае необходимости он сможет принять до 72 человек. В палатах установлены медицинские консоли для подачи кислорода, прикроватные мониторы, функциональные кровати, инфузоматы, бытовая техника, установлены кнопки экстренного вызова персонала. Оборудованы современные места для сотрудников, ведется видеонаблюдение в отделении. На 2 и 3 этажах расположено по 14 палат.

До этого в больнице были отремонтированы блок «В» (площадью 12300 кв.м) и блок «Б» (площадью 6600 кв.м). По планам властей, капитальный ремонт продолжится в блоке «Г». Здесь будут обновлены инфекционные отделения, которые в будущем станут оснащенными согласно стандартам оказания медицинской помощи. Планируется провести реконструкцию в приемном отделении инфекционной больницы.

Фото: nabchelny.ru

В ноябре 2022 года известная российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала состояние городской больницы №5 в Набережных Челнах. Она говорила о грязном туалете, побитом поле и приклеенном выключателе в приемном отделении. В доказательство своих слов она опубликовала соответствующие фотографии.

Минздрав Татарстана опроверг публикацию Собчак. Там рассказали, что в больнице ежегодно приводят ремонт, а снимки журналистки оказались старыми. После этого Собчак снова обрушилась с критикой на республиканский Минздрав. Она обвинила его во лжи и отметила, что снимки были сделаны незадолго до публикации.

Позднее глава Минздрава республики Марат Садыков заявил, что власти Татарстана считают строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах целесообразнее капительного ремонта действующего объекта.

На совещании в декабре Магдеев попросил ускорить ремонт челнинской инфекционной больницы.



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Айрат Назипов