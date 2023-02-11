В Татарстане на мероприятия для государственных служащих потратят 30 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани для государственных и муниципальных гражданских служащих проведут ряд мероприятий по профессиональному развитию. На эти цели выделено почти 30 миллионов рублей, выяснило «Реальное время». Исполнителем контракта назначен Казанский федеральный университет.

Фото: realnoevremya.ru

В список образовательных программ войдут семинары, тренинги и практикумы. В зависимости от категории, служащие пройдут разные дисциплины, в том числе русский и татарский языки, взаимодействие с населением, деловое письмо, государственные и муниципальные финансы, основы работ в электронных таблицах и другое.

Срок оказания услуг — с 11 января по 29 декабря 2023 года.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении действующих госслужащих республики и уволенных после их представления к поощрению или награждению. В нем сказано, что при поощрении президентом Татарстана, председателем Госсовета РТ и кабмином РТ госслужащему выплачивается сумма в размере 0,5 оклада месячного денежного содержания государственного служащего.



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Елизавета Пуншева