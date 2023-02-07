В Казани новые феминитивы в русском языке больше всего раздражают женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

59% казанцев не приветствуют использование в речи современных феминитивов (например, психологиня, авторка, режиссерка). Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследование показало, что положительно относятся к новомодным словам лишь 10% опрошенных. Доля респондентов объясняют свою позицию тем, что современные феменитивы не портят язык, а напротив, дополняют его. Некоторые из этой доли опрошенных уверены, что подобные слова могут стать частью русского языка или отойдут на второй план.

Также опрос показал, что новомодные слова в устной и письменной речи используют 21% опрошенных. Сочетают феминитивы и привычные уху слова 6% респондентов. Еще 15% признались, что используют подобные современные слова, только когда хотят пошутить.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики также выявили интересную особенность в данном вопросе. Оказалось, что более негативно к феминитивам относятся женщины (66%). Еще 76% представительниц прекрасного пола заявили, что совершенно не используют новомодные слова в речи.

Напомним, в марте 2021 года вопрос о применении феминитивов прокомментировали в МИД России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей не приходилось встречаться с данным термином, а в ведомстве использование феминитивов не обсуждалось. Также она призналась, что ей казалось, что это в большей степени шутка. Захарова также рассмеялась, услышав такие примеры феминитивов, как «редакторка» и «дипломатка».



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Антон Гаврилов